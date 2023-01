Concours des avocats: les « recalés » montent au créneau (VIDEO)

Les candidats qui ont échoué au concours d’avocats se sont réunis devant le Parlement ce mardi Rabat afin d’exprimer leur mécontentement face aux conditions d’accès. Ceux-ci ont appelé à la réévaluation des résultats du concours, mettant l’accent sur certains dépassements.

Dans une déclaration à Le Site info, l’une des candidates nous a indiqué que ses compères appellent à ce que le système d’évaluation fasse l’objet d’une revue vu qu’il leurs porterait préjudice. ʺOn devrait faciliter l’accès à la profession aux étudiants qui disposent des moyens matériels et moraux, et non pas leur claquer la porte au nez pour des raisons absurdesʺ, s’est-elle insurgée.

Un autre étudiant nous a expliqué que l’épreuve s’est déroulée dans une atmosphère marquée par la tricherie et le népotisme, appuyant ces propos par les récentes déclarations du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

En parallèle, de nombreux étudiants ont dénoncé le fait que des candidats figurant sur les listes des admis sont des proches de hauts fonctionnaires au ministère de Tutelle et d’avocats de renom. Les candidats non admis appellent ainsi à un changement de certaines pratiques qui portent atteinte à la réputation de la profession d’avocat au Maroc.

