Concours des avocats : des politiciens appellent à l’arrêt de la grève de la faim

Un groupe de juristes, politiciens et militants des droits de l’Homme ont appelé les étudiants qui ont échoué au concours d’accès à la profession d’avocat, à stopper la grève de la faim qu’ils tiennent depuis près d’une semaine.

« Nous vous prisons d’arrêter votre grève de la faim afin de protéger votre intégrité physique, surtout après les nouvelles informations de la détérioration de l’état de santé de plusieurs étudiants », peut-on lire sur le message collectif des intellectuels.

La pétition a été signée par plusieurs personnalités tels que Abderrahman Benamro, Abderrahim Jamai, Abdessalam Laâziz, Nabila Mounib, Aziz Ghali, Adil Chiquito où encore Rachid Hammouni.

Les signataires de la pétition ont toutefois exprimé leur solidarité avec les grévistes dans leur lutte contre le manque de transparence et d’équité dans les examens. La pétition ajoute que le cri de détresse des protestations a été entendu et cela a démontré la grandeur et la noblesse du combat qu’ils mènent mais que la priorité aujourd’hui est leur santé et leur sécurité sanitaire.