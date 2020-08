Concours de médecine: plus de 80 centres d’examen mis à disposition

Plus de 80 centres d’examen ont été mis à disposition pour organiser le concours d’accès aux Facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, a indiqué mercredi à Sala Al Jadida le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha.

Les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Coronavirus (Covid-19) ont imposé la limitation des déplacements d’étudiants en vue d’enrayer la propagation du virus, a déclaré Ouaouicha lors de sa visite au centre d’examen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé (FSJES) relevant de l’Université Mohammed V de Rabat.

« Cette situation nous a obligé de rapprocher les centres d’examen des lieux de résidence des étudiants », a-t-il souligné, précisant que chaque élève « passe le concours dans l’antenne universitaire la plus proche ».

Cette année est marquée par l’organisation, pour la première fois, d’un concours commun d’accès à la première année des études en médecine, pharmacie et médecine dentaire, a-t-il rappelé.

Pour sa part, le doyen de la FSJES, Khalid Hammes, a indiqué que la Faculté qui participe à l’organisation de ce concours national a accueilli un total de 1.500 candidats de la ville de Salé, notant que chaque centre héberge les examens pour les bacheliers de la préfecture et de la région.

Grâce aux efforts déployés par la présidence de l’Université, le ministère de l’Éducation nationale et les autorités locales, toutes les mesures sanitaires ont été mises en place afin d’accueillir les jeunes dans de bonnes conditions et de protéger le corps administratif et les enseignants contre le risque de contamination, a poursuivi Hammes.

Peu avant le début de l’épreuve, Ghizlane, une candidate, a assuré que toutes les conditions sont réunies pour réussir cette épreuve en termes de disponibilité des bavettes, des gels hydroalcooliques et de distanciation physique en particulier.

Au sujet de la révision à la baisse du seuil de sélection à 12/20, la bachelière a estimé que cette nouvelle mesure a permis d’élargir l’éventail de sélection des élèves pour passer l’examen.

Le concours commun d’accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire est organisé en coordination avec les services décentralisés du ministère, les facultés concernées, les universités nationales et les académies régionales d’éducation et de formation, en plus des directions provinciales de l’Éducation nationale. Les résultats seront annoncés au plus tard le 7 août. Sur les 72.532 inscrits sur la plateforme électronique « www.concoursmed.ma, environ 56.600 candidats ont été retenus pour participer au concours.

M.S. (avec MAP)