Concours de lecture: ce qu’a dit Saïd Amzazi sur la petite Meriem

Rappelons que la petite fille a reçu un appel du roi Mohammed VI pour la féliciter de son exploit, au grand bonheur de sa famille qui ne s’y attendait pas. “Tu as bien représenté le Maroc. On est fier d’une héroïne comme toi. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton avenir”, lui a dit le Souverain selon son père Lahcen Amjoun.

La jeune prodige Meryem Amjoun est “une source de fierté pour le Maroc et pour l’école marocaine”, a estimé ce vendredi 2 novembre le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Amzazi.