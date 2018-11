Concours de lecture: les plans de Meriem, l’appel du roi… Son père dit tout (Vidéo)

Lahcen Amjoun, père de la petite Meriem qui a remporté le concours international du défi de la lecture arabe, est revenu sur l’appel du roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à Lesiteinfo, il a assuré que le Souverain a contacté Meriem directement après son sacre et l’a vivement félicitée. «Ma fille m’a dit que le roi Mohammed VI l’a appelée, lui a demandé son nom et lui a exprimé sa fierté», a-t-il confié, ajoutant que le Souverain lui a également demandé comment elle a réussi à remporter le prix et les difficultés qu’elle a rencontrées durant sa participation à ce concours.

En parallèle, le père a affirmé que la famille n’a pas encore réfléchi à la prochaine étape après ce sacre. Il a tout de même annoncé que Meriem, cette «fille du peuple», restera pour l’instant au Maroc et ne quittera pas l’école publique.

«Ma fille a bien représenté son pays dans un concours de lecture. Je suis tellement heureux et fier d’elle», a-t-il souligné.

Meriem Amjoune, lauréate de ce prestigieux concours, est arrivée vendredi 2 novembre à Casablanca et a été reçue par le ministre de l’Education nationale Saïd Amzazi.

Âgée d’à peine 9 ans, Meriem s’est nettement démarquée parmi quelque 10,5 millions de participants et de participantes issus des quatre coins du monde arabe.

Et c’est des mains du vice-président des Emirats Arabes Unis, président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï, Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum que la jeune prodige de la lecture arabe s’est vu remettre le trophée, une récompense pour le temps et l’effort qu’elle a consentis pour lire, comprendre et synthétiser un lot de 50 livres, ce qui n’est pas une sinécure pour une fillette de son âge.

Le concours de Arab Reading Challenge, lancé en 2016, récompense également les meilleurs instituteur et superviseur du monde arabe. Le montant global des prix décernés s’élève à 11 millions de dirhams émiratis, soit environ 30 millions de dirhams.

M.A.S.