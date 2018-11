Concours de lecture: le roi Mohammed VI a posé une question à Meriem (Vidéo)

A post shared by Essaqr Amal Officiel🇲🇦 (@essaqramal) on Oct 30, 2018 at 3:26pm PDT

Dans une déclaration à Le Site info, le père de Meriem Lahcen Amjoun a assuré, de son côté, que le Souverain était “très fier” de Meriem. Selon lui, le roi a remercié et félicité Meriem pour son sacre. “Tu as bien représenté le Maroc. On est fier d’une héroïne comme toi. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton avenir”, a dit le Souverain selon Lahcen Amjoun.

Meriem Amjoun, la Marocaine de 9 ans qui a remporté le prix du défi de la lecture arabe, a affirmé que le roi Mohammed VI lui a demandé quelles sont les difficultés qu’elle a rencontrées pendant sa participation à ce concours international. «Le Souverain m’a appelé et m’a félicité après mon sacre. Il m’a également demandé comment j’ai vécu cette belle expérience et quelles sont les difficultés que j’ai eues pendant le concours», a-t-elle confié à la presse émiratie.