Concours de lecture: découvrez le surnom de Meriem (Vidéo)

C’est avec des slogans, des youyous, du lait et des dattes que la petite Meriem Amjoun, grande gagnante du concours international du défi de la lecture arabe aux Emirats Arabes Unis, a été accueillie ce vendredi 2 novembre à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Une centaine de personne s’est en effet donnée rendez-vous à l’aéroport, réservant un accueil triomphal à Meriem qui ne s’attendait point à un tel engouement.

«La victoire de la petite Meriem démontre l’importance de la lecture qui permet à la société de s’instruire et d’avancer. Le savoir est sacré et les savants ne seront jamais égaux aux ignorants. C’est ce que l’Islam nous a appris», a assuré une proche de la lauréate.

L’amie d’enfance de la mère de Meriem a confié, pour sa part, que tous ceux qui connaissaient la petite fille la surnommaient «la rusée» parce qu’elle a toujours fait preuve d’un niveau très élevé dans différentes matières, pas seulement la lecture.

«Pendant les éliminatoires du concours au Maroc, j’étais certaine que Meriem allait gagner ce prix amplement mérité. Elle a toujours été brillante. Je la remercie vivement pour avoir rendu hommage à la langue arabe si délaissée depuis longtemps. J’invite d’ailleurs tous les élèves, ceux des écoles publiques en particulier, à prendre exemple sur Meriem et s’habituer à la lecture», a-t-elle souligné.

Âgée d’à peine 9 ans, Meriem Amjoune s’est nettement démarquée parmi quelque 10,5 millions de participants et de participantes issus des quatre coins du monde arabe.

Et c’est des mains du vice-président des Emirats Arabes Unis, président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï, Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum que la jeune prodige de la lecture arabe s’est vu remettre le trophée, une récompense pour le temps et l’effort qu’elle a consentis pour lire, comprendre et synthétiser un lot de 50 livres, ce qui n’est pas une sinécure pour une fillette de son âge.

Le concours de Arab Reading Challenge, lancé en 2016, récompense également les meilleurs instituteur et superviseur du monde arabe. Le montant global des prix décernés s’élève à 11 millions de dirhams émiratis, soit environ 30 millions de dirhams.

