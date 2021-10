Concours de la DGSN: le pass vaccinal exigé (Officiel)

Les candidates et candidats admis pour passer les épreuves écrites des concours de police, prévus le 24 octobre courant, sont priés de présenter leurs passeports vaccinaux dans tous les centres d’examens désignés au niveau national, a annoncé la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les personnes ne disposant pas de passeport vaccinal seront obligés, à titre exceptionnel, de présenter un certificat négatif de test PCR de dépistage du Covid-19 ne dépassant pas 72 heures, a précisé le texte.

Cette procédure, qui comprendra toutes les étapes des concours (écrit, oral, sportif et médical), s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures préventives adoptées par les autorités publiques pour faire face à la pandémie de la Covid-19, ainsi que d’assurer la sécurité sanitaire pour l’ensemble des candidats et candidates et pour tous les fonctionnaires en charge de la supervision et de la surveillance des concours, conclut la même source.

S.L. (avec MAP)