Composition du gouvernement: ce qu’il en est d’une prétendue réunion tripartite

Les consultations entre le nouveau chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, et les leaders des partis politiques, concernant la composition du futur Exécutif, ont pris fin après avoir duré tout le long de la semaine en cours.

Et des informations font état d’une autre réunion qu’aurait eu Akhannouch avec Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM) et Nizar Baraka, secrétaire du Parti de l’Istiqlal (PI). Et ce, en vue d’étudier la probable formation du gouvernement.

Cependant, une source concordante a déclaré à Le Site info que celle nouvelle colportée, jeudi 16 septembre, est dénuée de tout fondement et qu’aucune prétendue rencontre n’a réuni les trois leaders politiques précités. En revanche, il est prévu que le Parti de l’Istiqlal tienne son Conseil national, ce samedi 18 septembre, dont l’ordre du jour consistera à étudier la proposition de Aziz Akhannouch à propos la participation du parti de la Balance au sein de la prochaine majorité gouvernementale.

Selon la même source, cette séance du Conseil national du PI aura pour objet d’homologuer le vœu d’Akhannouch de voir le parti de Feu Allal Fassi participer au futur Exécutif.

A.A.