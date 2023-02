Communication, tourisme… Nouvelles nominations à de hautes fonctions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Jeddou El Idrissi a été nommé inspecteur général du département de la Communication, a fait savoir le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au niveau du ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire (Département de l’Artisanat et de l’économie sociale et solidaire), il a été procédé à la nomination de Salwa Tajri en tant que directrice de la promotion de l’économie sociale, tandis qu’au niveau du ministère du Transport et la logistique, Najib El Karkouri a été nommé directeur de la marine marchande.

S.L.