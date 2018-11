Communes: l’Intérieur fait le grand ménage

La “Dame de fer” du ministère de l’Intérieur, Zineb El Adaoui, Wali, Inspecteur général de l’Administration territoriale, ne badine pas dès lors qu’il s’agit de la gestion de la chose publique.

Après avoir pris en grippe des dizaines de collectivités locales et renvoyé au pouvoir judiciaire de nombreux dossiers “condamnables”, notamment ceux concernant des présidents, conseillers et autres agents communaux impliqués dans de “sales affaires”, la voilà qui prend son bâton de pèlerin pour prendre la température sur le terrain à travers une série de contrôles.

Au sortir elle en dresse un bilan bien peu reluisant de dysfonctionnements financiers et urbanistiques ainsi que d’autres anomalies que ce soit sur l’attribution des marchés publics, détournements, falsifications et autres pratiques malsaines et irrégularités qui font le quotidien de nos communes.

De ce fait, le ministère de tutelle ne fera pas dans la demi-mesure. Tous les litiges (plus de la moitié concernant élus et société civile) seront traités en fonction de la gravité de la situation et cela ira de la sanction administrative à la pénale quand l’Inspection le jugera nécessaire.

Entre-temps, selon le quotidien arabophone Al Akhbar qui relate l’information dans son édition de ce mercredi, la procédure de dissolution de certains conseils communaux a été entamée ainsi que la révocation de présidents des collectivités territoriales touchés par cette tempête, conformément aux dispositions de la loi sur les collectivités.

Ces décisions il y va de soi n’ont pas été prises sans que préalablement les dossiers des conseillers locaux, de la gestion des intérêts collectifs ainsi que le rôle des autorités locales n’aient, été, scrupuleusement épluchés et flanqués de rapports accablants.

M.J.K