Commerce, agriculture… Nouvelles nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Lors d’un point de presse à l’issue du Conseil du gouvernement, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a précisé que plusieurs nominations ont eu lieu au niveau du ministère de l’Industrie et du commerce, à savoir Taha Ghazi, nommé directeur des industries de textile et du cuir, Ahlam El Gziri, directrice des affaires juridiques et du contentieux, Rachid El Bouazzaoui, directeur de la formation dans les métiers de l’industrie, du commerce et de l’économie numérique et dans le domaine de l’entrepreneuriat et Youssef Fadil, directeur des industries agro-alimentaires.

Et d’ajouter que le Conseil de gouvernement a également approuvé la nomination, au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts – département de la Pêche maritime-, de Mohamed Ahmamou en tant que directeur de l’Institut Supérieur des Pêches Maritimes d’Agadir (ISPM).

S.L.