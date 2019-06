Comment se passe l’observation du croissant lunaire au Maroc (VIDEO)

Aïd Al Fitr 1440 de l’hégire est célébré mercredi 5 juin dans le Royaume, a annoncé mardi soir le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère précise avoir procédé à l’observation, après la prière d’Al Maghrib, mardi 29 Ramadan 1440 H, correspondant au 04 juin 2019 et a confirmé l’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Chaoual 1440 H.

L’observation du croissant lunaire annonçant le début et la fin du mois de Ramadan n’est pas une tâche facile. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques et plusieurs autres services sont sur le qui-vive dès le début de la démarche. 20 minutes après le coucher de soleil, l’opération est entamée dans plus de 270 points d’observation au niveau national.

Les observateurs scrutent le ciel à l’œil nu, sans jamais recourir aux télescopes. En général, ceux de Figuig sont les premiers à annoncer l’observation (ou pas) du croissant lunaire vu que c’est la ville où le soleil se couche en premier. Au fil des minutes, les délégations du ministère des Habous entament leurs appels vers Rabat pour annoncer les résultats.

Situé au Mechouar Said, le ministère réunit dans son premier étage, à ce moment-là, plusieurs observateurs spécialisés dont les visages laissent paraître une énorme appréhension.

Après avoir reçu les rapports de toutes les délégations du Maroc, un élément des FAR présente le résultat final au ministre Ahmed Taoufik et un communiqué officiel est envoyé aux médias. Reportage.

Ayoub Maftah Al Khair