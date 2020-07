Comment se déroulent les examens du bac au Maroc (VIDEO)

Toutes les conditions sont réunies pour assurer le bon déroulement des examens du baccalauréat 2020, a souligné, lundi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

Des mesures préventives ont été mises en place afin de préserver l’aspect sanitaire des candidats et leur offrir un environnement favorable pour qu’ils puissent passer leur examen en toute sérénité, a indiqué Amzazi dans une déclaration à la presse, lors de sa visite à des centres d’examens, dont l’un est dédié aux candidats à besoin spécifique et en situation de handicap, notamment les malentendants.

Ainsi, Amzazi a fait savoir que l’organisation de l’examen des élèves aux besoins spécifiques au lycée Dar Essalam s’est faite en parfaite coordination avec la Fondation Lalla Asmaa des sourds-muets.

Le ministre a ensuite a félicité l’ensemble des équipes administratives et pédagogiques, la direction provinciale et l’Académie régionale de l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra pour leur parfaite organisation qui est de nature à assurer le déroulement normal des épreuves de baccalauréat de cette année.

Le chef du gouvernement, accompagné par le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, ont visité lundi les centres des examens du complexe Moulay Abdellah et le lycée Dar Essalam à Rabat.

Et d’enrichir que cette année, le nombre des candidats des filières scientifiques et professionnelles a connu une hausse respective de 3% et 20% par rapport à l’année précédente, ajoutant que le nombre des candidats à passer les épreuves de baccalauréat dans les filières scientifiques, techniques et professionnelles s’élève à presque 260.000 au niveau national cette année.

Un total de 441.238 candidats passent la session normale du baccalauréat au titre de l’année 2020. Le nombre de candidats scolarisés est de 318.917, dont 282.048 inscrits dans le secteur public (soit 64% du total des candidats) et 36.869 dans le secteur privé (8%), tandis que 49% des candidats sont de sexe féminin. De même, 72% des candidats au baccalauréat sont scolarisés et 28% sont libres, soit 122.321 candidats.

Le nombre de candidats en situation de handicap et bénéficiant, selon leur handicap, de formules d’adaptation des conditions de passage et de correction est passé de 402 au titre de la session de 2019 à 539 cette année, répartis entre 11 branches d’études.

Le premier pôle de l’examen du baccalauréat 2020 s’est déroulé les 03 et 04 juillet pour la littérature et l’enseignement originel, tandis que le deuxième pôle se déroule du 06 au 09 juillet pour les sciences-techniques et le bac professionnel. Les résultats de cette session seront annoncés une semaine après.

La session de rattrapage aura lieu du 22 au 24 juillet pour toutes les branches, et les résultats finaux seront annoncés au plus tard le 29 juillet.

H.M.