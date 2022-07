Comment le zoo de Rabat protège les animaux de la vague de chaleur

Le Jardin zoologique de Rabat a annoncé, mardi, avoir mis en place des actions ayant pour objectif d’assurer le bien-être de ses animaux pendant cette phase de fortes chaleurs.

Dans un communiqué, le Zoo de Rabat indique que « bien que parmi les espèces présentées au zoo, aucune ne soit particulièrement fragile, étant donné que la collection animale a été choisie en fonction de sa capacité d’adaptation aux conditions climatiques du pays, certaines espèces méritent toutefois plus d’attention ».

A cet effet, le communiqué fait savoir que « les espaces de vie de beaucoup d’animaux sont dotés de plans d’eau permanents, de zones d’ombres et d’abreuvoirs en quantité suffisante ».

De plus, la même source affirme que « l’équipe vétérinaire et soignante s’active pour apporter de la fraîcheur à certaines espèces, en mettant en place un programme d’enrichissement, basé sur la distribution de sorbets avec des morceaux de fruits, de légumes, de viande ou de poissons, afin de leur permettre de se rafraîchir ».

Créé en 2007, le Jardin Zoologique National a pour missions la conservation et la protection des animaux et des écosystèmes dans lesquels ils vivent ainsi que la contribution à la sauvegarde des espèces de faune parmi les plus rares ou menacées d’extinction.

Le Zoo de Rabat organise également des activités permettant à ses jeunes visiteurs, de découvrir la faune et la flore de leur région afin de les amener à prendre conscience de leur environnement et acquérir les connaissances et valeurs nécessaires pour pouvoir agir et être sensibles aux problèmes écologiques présents et futurs.

Le Jardin ouvre régulièrement ses portes aux étudiants de l’Institut vétérinaire, lycéens et doctorants désireux d’étudier et de se spécialiser dans la faune sauvage.

S.L. (avec MAP)