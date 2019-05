Comment la DGSN a célébré son anniversaire à Casablanca (VIDEO)

La préfecture de police de Casablanca a organisé, jeudi, une cérémonie à l’occasion de la célébration du 63è anniversaire de la création de la sûreté nationale, au cours de laquelle un hommage appuyé a été rendu aux agents et fonctionnaires de la police pour leurs efforts et leur rôle louable dans la sauvegarde de l’ordre public, la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens.

Cette cérémonie a offert l’occasion de rappeler les objectifs fixés par la police, notamment en matière d’amélioration des services rendus aux citoyens et de renforcement de sa contribution, en tant qu’acteur clé, à la concrétisation de la stratégie de modernisation du pays et accompagnateur des grandes réformes que connaît le Royaume.

Dans une allocution, le préfet de police à la préfecture de Casablanca Abdellah El Wardi, a notamment mis l’accent sur les efforts déployés au quotidien et à différents niveaux par les services de la police afin de faire face aux défis sécuritaires au niveau de la région Casablanca-Settat où le taux de criminalité a enregistré ‘’une baisse notable’’.

Après avoir rappelé la création cette année d’un nouveau district de police dans le périmètre du pôle urbain intégré « Errahma », dépendant de la préfecture de Police de Casablanca, El Wardi a souligné que 118 739 personnes ont été arrêtées, lors de la période allant du 16 mai 2018 au 16 mai 2019, dans différentes opérations menées par la police, dont 94 685 étaient en flagrant délit, ce qui témoigne de l’efficacité de l’intervention de la police sur la voie publique.

Il a fait observer que la police combine pratiques répressives et préventives pour combattre la criminalité et lutter contre les comportements inciviques, rappelant, à cet égard, qu’au cours de la même période 659 082 amendes ont été infligées aux conducteurs par la police de la circulation qui a procédé également au retrait de 115 751 permis de conduire.

El Wardi a en outre fait savoir que les services des accidents de la préfecture ont enregistré pendant cette période 27 267 accidents de la route ayant fait 271 morts et 29 783 blessés et déféré 1248 individus devant la justice.

Des éléments de différents corps de la police se sont livré, à cette occasion, à des démonstrations spectaculaires en présence notamment du Wali de la région Casablanca-Settat, Said Ahmidouch, le président du Conseil de la région, Mustapha Bakkoury, et le maire de Casablanca, Abdelaziz El Omari.

Au cours de cette cérémonie, marquée par la présentation de spectacles artistiques, plusieurs éléments de la police relevant de la préfecture de Casablanca ont été décorés de Wissams de différentes catégories, qui leur ont été décernés par le roi Mohammed VI.

S.L. (avec MAP)