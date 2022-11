Comment communiquer autour de ses actions RSE ?

De la même manière qu’il est important pour une entreprise de communiquer autour de ses réalisations opérationnelles et financières, la communication autour des actions et de la stratégie relevant de la responsabilité sociale et environnementale est tout aussi cruciale.

Ce volet a été naturellement évoqué lors de la table ronde « Comment valoriser son impact social et environnemental », organisée dans le cadre du cycle de rencontres Le Cercle des ECO, et marquée par la participation de Nadia Tbeur, responsable chargée du programme Act4Community du groupe OCP, Tarik Essaid, président du salon Préventica et Saad Alami, secrétaire général d’AXA Services Maroc.

Pour le président du salon Préventica, « la communication est un levier fondamental pour crédibiliser sa démarche et engager les parties ». A ce titre, même les reportings usuels en la matière ( le GRI, l’ESG…) sont d’une certaine manière, des outils de communication, explique-t-il, ajoutant que ces rapports peuvent servir de supports décisionnels pour les bailleurs de fonds.