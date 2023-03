Comment booster la Marque Maroc dans le monde ? (VIDEO)

TABLE RONDE: Made in Morocco. Produire et consommer localement deviennent deux axes fondamentaux pour assurer la croissance économique nationale. Le groupe Horizon Press a organisé une table ronde sur la thématique «Made in Morocco, les ambassadeurs du Maroc à l’international».



Étaient présents, Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, Adil Douiri, directeur général principal de Mutandis, Ezzohra Samouh, directrice générale d’Afrique Câbles, et Salim Ennaji, founder managing partner d’Agilis advisory.

Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, apporte un élément important pour la réussite de l’investissement mis dans la marque Maroc. «Si aujourd’hui, on est en mesure d’accélérer et d’encaisser le bénéfice pour la Marque Maroc, c’est parce qu’évidemment, nous sommes arrivés à un stade avancé de notre développement, nous avons créé une masse critique, nous avons installé les métiers et nous avons construit.

C’est la force de la vision de long terme qui est déployée dans notre Royaume», explique Seddiki. L’étape qui suit concerne l’accélération de la cadence, vu les mouvements en cours au niveau mondial. «Il faut justement faire du bruit, promouvoir la marque, accompagner les opérateurs économiques qui réussissent, ceux qui disposent de marques nationales à l’échelle mondiale. Ils représentent, en effet, une vitrine extraordinaire pour notre pays», lance le DG de l’AMDIE.

La promotion de l’investissement demeure un élément central de la promotion du Made in Morocco. Ceci ne doit pas se faire qu’à l’international, mais aussi dans les 12 régions du Maroc, en intégrant les centres régionaux de l’investissement, ceci dans le but d’ancrer le marketing territorial. Plus de détails dans cette vidéo.