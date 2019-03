Combien y a-t-il de Marocaines célibataires?

Le mariage n’a plus bonne presse dans nos murs! Le nombre de couples qui convolent en justes noces se rétrécit comme une peau de chagrin. Alors que le célibat a de plus en plus d’adeptes. Et si parmi ces derniers, il y en qui sont contraints et forcés, pour diverses raisons, d’autres célibataires féminines ont choisi cette situation de leur plein gré. Celles-ci ont même inventé un joli néologisme, pour décrire leur choix qu’est le terme “célibattantes”!

En tout cas, et selon le quotidien Al Massae, l’institution du mariage connaît un recul alarmant et le célibat a atteint 40% de la population, l’année écoulée. Se référant à une étude de l’ONG britannique, Family optimize, le journal écrit que huit (8) millions de Marocaines, en âge de contracter mariage, sont encore célibataires. Chiffre qui met le Royaume au même rang que le pays des Pharaons et qui peut s’expliquer par les aléas de la vie, ainsi que par les contraintes socio-culturelles qui voient d’un mauvais oeil la situation de “vieille fille”. Terme aussi péjoratif que le mot “bayra” de notre darija que la société traditionnelle et rétrograde colle à la peau de la gent féminine n’ayant pas convolé en justes noces.

L’étude précitée met Bahrein à la première place du podium des champions du mariage, dans le classement des pays arabes. Ainsi, ce royaume du Golfe ne compte que 25% de célibataires. En revanche, la Tunisie bat tous les records avec 62% de célibataires en 2018. Le pays du Jasmin est suivi par nos voisins de l’est (50%), le Maroc et l’Egypte (40%), tandis que le Yémen compte 30% de célibataires.

Enfin, Al Massae précise, en ce qui concerne notre pays et toujours selon Family optimize, que le taux de célibat des Marocaines est de 60%. Chiffre que contestent maintes associations féminines sans, cependant, éclairer notre lanterne sur le taux exact de nos compatriotes encore célibataires et/ou…”célibattantes”!

Larbi Alaoui