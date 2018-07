Combien coûte le pèlerinage à la Mecque pour les Marocains?

Les futurs pèlerins aux Lieux Saints de l’islam ne sont pas encore sortis de l’auberge! D’après l’hebdomadaire La Vie éco, ils seront, cette année encore, 32000 marocains candidats au pèlerinage 2018 à la Mecque et seront assujettis à plusieurs conditions concernant le prix du voyage, majoré de 5% (taxe imposée par le pays hôte), la demi-pension obligatoire, ainsi que le salaire dû aux “mourchidines” (guides accompagnateurs).

Ce sont 21600 futurs “hajs” et “hajjas” qui font partie du quota établi par le ministère des Habous et des affaires islamiques. Quelque 9000, sur les 10400 ayant opté pour les agences de voyage, ont confirmé qu’ils sont partants. Mais nombreux sont ceux qui ont eu la chance d’être tirés au sort et ont dû renoncer à la dernière minute pour des raisons de santé ou pour des causes pécuniaires.

Et c’est le recours à la liste d’attente du ministère d’Ahmed Toufiq qui palliera cette défection, ajoute l’hebdomadaire, rapportant les précisions du responsable d’une agence de voyage de la place, comptant parmi les 183 agences labellisées, dont seule la moitié peut organiser le Hajj. Ceci, car chaque agence doit au moins avoir 45 personnes afin de pouvoir organiser le pèlerinage, sinon elle est dans l’obligation de céder ses clients à une autre agence.

La Vie éco rappelle également que le prix du Hajj fixé par l’Etat, organisant le voyage presque 75% du quota total des pèlerins et offrant seulement “un pack social”, a connu une baisse de 817 DH par rapport à l’année précédente. Il est donc à 46551 DH pour le Hajj 2018, sans inclure les frais pécuniaires personnels du pèlerin. Pour ceux ayant opté pour une agence de voyage, quatre options de packtages leur sont proposées, selon leurs moyens financiers. Chambre quadruple à partir de 55000 DH, offres grand luxe de la chaîne hôtelière Raffles, en face de l’esplanade des mosquées (Al Haram Sharif), à la Mecque, à 100000 DH, offre de luxe en chambre double pour 85000 DH et, enfin, un 4 étoiles avec chambre triple pour 64000 DH. C’est dire que le Hajj n’est pas une mince affaire.

Larbi Alaoui