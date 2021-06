Colonies de vacances: le parlementaire Benchekroun (PPS) interpelle le ministre El Ferdaous

Le groupe parlementaire du Parti du Progrès et du Socialisme a posé une question orale d’actualité, lundi 6 juin, sous l’Hémicycle, au ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. La question du parti du Livre, adressée à Othman El Ferdaous concerne le programme des colonies de vacances au profit des enfants, prévu pour cet été 2021.

Et le député PPSiste, Jamal Krimi Benchekroun a rappelé le droit des enfants dans la conception du programme des colonies de vacances estivales. Il a également réitéré, dans la question dont Le Site info détient copie, le rôle important desdites colonies sur le développement cognitif et personnel des enfants. Mais aussi sur leur épanouissement, leur sens citoyen du vivre ensemble et des valeurs communes. Tout cela dans une ambiance amicale et conviviale, à même de raffermir les échanges entre des concitoyens futurs, responsables ayant pour objectif de les mener au succès escompté dans l’avenir.

Benchekroun a aussi demandé au ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports d’évaluer à leur juste mesure les effets salvateurs et psychologiques des colonies de vacances sur les enfants et leur influence positive préparant ces derniers à la prochaine rentrée scolaire 2021-2022.

Le groupe parlementaire des camarades de Mohamed Nabil Benabdallah a aussi demandé à Othman El Ferdaous de révéler les détails des préparatifs de son Département concernant le programme prévu les prochaines colonies de vacances, surtout que la saison estivale n’est plus qu’à quelques encablures.

