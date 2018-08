Collision à l’aéroport d’Istanbul: les précisions de la RAM (VIDEO)

La compagnie aérienne a expliqué que le Boeing 787 assurait le vol AT911 reliant Istanbul à Casablanca et comptait 269 passagers. Et d’ajouter que l’appareil a percuté du bout de son aile droite la queue du Boeing de Turkish Airlines, au moment où il se dirigeait vers la piste de décollage à 14:45 GMT.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK