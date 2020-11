Collégienne exclue à cause du port du voile à Kénitra: la justice a tranché

Le tribunal de première instance de Kénitra a tranché dans l’affaire de la collégienne interdite de poursuivre ses études dans un établissement de l’enseignement catholique au Maroc (ECAM) à cause de son voile.

Le tribunal a décidé de permettre à l’élève de poursuivre ses études de manière normale et l’annulation de la mesure administrative prise par ledit établissement. Ce dernier devra autoriser à la jeune fille à reprendre ses études, sous peine de payer une amende de 2000 dirhams par jour de retard.

Pour rappel, la mère de l’élève avait précédemment déclaré à Le Site info que l’état psychologique de sa fille était déplorable suite à cet incident, et qu’il risquait de s’aggraver davantage. D’autant plus que la jeune fille risquait de rater l’occasion de passer les examens, comme ses camarades de classe.

De son côté, Me Rachid Aït Belarbi, avocat à Kénitra, avait également déclaré à Le Site info que l’établissement de l’enseignement catholique au Maroc (ECAM) avait interdit l’accès de la salle de cours à une élève marocaine à cause de son voile. Une attitude proscrite par la loi marocaine et par la Constitution, avait-il souligné.

L’avocat avait également précisé que l’administration de l’établissement avait fait subir à la jeune fille, âgée de 12 ans, un véritable interrogatoire ayant duré de longues heures. Cet interrogatoire consistait en des questions sur ses « convictions et croyances » et sur l’identité des personnes l’ayant convaincue de porter le voile. L’établissement avait rappelé à la mère de l’élève le règlement intérieur qui stipule qu’il est interdit de se couvrir les cheveux. La maman a donc dû avoir recours à la justice pour avoir gain de cause contre cette injustice.

