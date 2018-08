Colère royale: de nouvelles têtes devraient bientôt tomber

Mercredi 1 er août, le ministre de l’Economie et des Finances Mohamed Boussaïd a été limogé par le roi Mohammed VI et a été remplacé, provisoirement, par Abdelkader Amara. «Cette décision royale intervient en application du principe de la réédition des comptes que le roi est soucieux d’appliquer à tous les responsables quels que soient leurs rangs ou leurs appartenances», avait annoncé le cabinet royale dans un communiqué.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK