Colère des passagers à l’aéroport Mohammed V (VIDEO)

La situation ne s’arrange pas à l’aéroport Mohammed V. Dimanche soir, des passagers ont été obligés de ramener eux-mêmes leurs bagages des avions, suite à un gros retard provoqué (encore une fois) par la grève des bagagistes (voir vidéo ci-dessous).

Des arrêts de travail intempestifs et répétitifs observés depuis plusieurs semaines des bagagistes de la société GPI ont provoqué une perturbation du trafic à l’aéroport de Casablanca. Plusieurs vols ont d’ailleurs subi des retards, alors que la saison estivale démarre.

Les vols de la Royal Air Maroc ont été retardés et la livraison de bagages à l’arrivée des vols a connu d’énormes retards à cause de ces grèves qui se poursuivent aujourd’hui, entraînant colère et paralysie de plusieurs vols.

Comme plusieurs compagnies aériennes, Royal Air Maroc sous-traite à une entreprise (GPI) le chargement et le déchargement des bagages en soute au niveau de l’aéroport Mohammed V. Par conséquent, ses vols sont forcément affectés par cette situation.

La compagnie nationale avait déjà présenté ses excuses aux clients affectés par cette situation “indépendante de sa volonté”. Mais depuis, les passagers sont toujours pris en otage par cette grève qui s’éternise.

S.L.