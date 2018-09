Colère après la publication de photos compromettantes de Bouachrine

Dans un communiqué, dont Le Site Info détient une copie, le SNPM a indiqué que “la protection de la dignité de la personne humaine, qu’elle soit accusée ou victime, est un droit protégé par la loi”. Un principe que la presse se doit de respecter et protéger, toujours selon le Syndicat. Et d’ajouter que la décision du tribunal de tenir les audiences à huis clos, va dans ce sens.

