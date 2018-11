Col de Tichka: des travaux ont été effectués sur la route de la mort

Ces travaux, qui s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration du niveau de service et de sécurité de la route nationale n° 9 entre le Col de Tichka et Amerzegane (PK 348+500 au PK 403+134) sur 54,6 Km, visent à améliorer provisoirement le niveau de service sur ce tronçon, qui était dans un état de dégradation très avancée, en attendant d’achever les travaux d’aménagement sur la totalité de la section reliant le Col de Tichka à la localité d’Amerzegane, indique mardi un communiqué du ministère.

Le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a procédé aux travaux d’entretien par reprofilage de la route nationale n°9, sur un tronçon de 8 Km, entre le col de Tichka à Aguelmous.