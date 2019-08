Code de la route: les nouvelles infractions qui seront sanctionnées

Le Code de la route marocain prévoit, prochainement, d’introduire de nouvelles dispositions. Selon le quotidien Al Ahdath al Maghribia de ce vendredi, d’autres infractions seront ainsi sanctionnées en plus de celles prévues par la loi.

Il est à noter que certaines de ces infractions ne concernent pas la conduite, mais l’état technique du véhicule, précise la même source. Ainsi, il sera désormais interdit aux automobilistes de placer des caméras à l’avant de leurs véhicules. Que ce soit devant le conducteur, à la place de l’avertisseur sonore, ou sur le miroir rétroviseur intérieur.

La raison invoquée pour cette interdiction, c’est que la caméra risque de détourner l’attention du conducteur. Toutefois, il est toujours permis de placer une caméra sur la banquette arrière réservée aux passagers.

Une autre nouvelle interdiction concerne l’absence d’avertisseur sonore à l’intérieur du véhicule. De même que des lames de balayage des essuie-glace non fonctionnelles sont passibles de contravention.

Concernant la conduite, le clignotant deviendra obligatoire comme indicateur de changement de direction. Les feux de détresse devront obligatoirement être utilisés si, pour une raison ou une autre, on doit rouler lentement, ce qui perturbe la circulation pour les autres usagers de la route.

A rappeler que La Direction générale de la Sûreté nationale avait adopté un système de gestion des ATF (amendes transactionnelles et forfaitaires) concernant les contraventions routières.

Cette mesure de la DGSN avait pour but l’application plus efficiente du Code de la route, ainsi qu’une transparence et une gouvernance meilleures en matière de sécurité routière.

Larbi Alaoui