Clusters à Tanger: les commerçants de Béni Makada montent au créneau

Des dizaines d’habitants de Béni Makada, dans la province de Tanger, ont tenu un sit in lundi pour protester contre la décision des autorités d’imposer le reconfinement.

D’après les données de Le Site info, les manifestants, dont la plupart sont des commerçants et des propriétaires de restaurants et de cafés, ont exprimé leur colère à cause de la décision de fermer les commerces à 20 heures.

Les manifestants ont bloqué l’accès au quartier et perturbé la circulation, avant que les autorités n’interviennent pour disperser le rassemblement. Pendant le sit in, aucune mesure de prévention n’était prise. La distanciation physique n’était pas respectée et la plupart ne portaient pas de masques bavettes.

Rappelons que le ministère de l’Intérieur a décidé de reconfiner certains quartiers de Tanger après l’apparition de nouveaux foyers de contamination au covid-19.

