Classement: les Marocains sont-ils heureux ?

BEST OF 2019 – “Il est où le bonheur, il est où, il est où? Il est là, il est là, il est là”. Ce sont les paroles du premier couplet et celles du dernier titre d’une très belle chanson interprétée par Christophe Maé.

Et “là” pour World Happiness Report 2019, publié par l’Organisation des Nations Unies, le Maroc est classé 89ème dans la liste des 156 pays les plus heureux du monde concernés par le sondage onusien.

“Le plus beau pays du monde”, selon un slogan subliminal et prétentieux du ministère du Tourisme, se positionne donc dans la liste des pays les moins heureux de la planète! Nos voisins de l’est, eux, seraient mieux lotis que les Marocains, d’après le “World Happiness Report 2019, puisque l’Algérie occupe la 88ème place. La Tunisie est la surprenante dernière de la classe maghrébine (121ème), suivie par la Mauritanie (122ème). Et la Libye? Eh bien! Pour l’ONU, elle est le pays le plus heureux du Maghreb, étant au 72ème rang ! Incroyable , mais vrai, d’après l’étude onusienne.

A rappeler que le classement du “World Happiness Report 2019” se base sur huit critères. Ces derniers sont: le revenu, l’espérance de vie, le soutien social, les libertés, les émotions négatives ressenties au quotidien, la générosité et la perception de la corruption. Tout un programme avec certains critères dont il est difficile d’appréhender et le contenu et le sens exact !

Dans tous les cas, c’est la Scandinavie qui remporte le gros lot de ce classement. Les trois places du podium des pays les plus heureux sont respectivement occupées par la Finlande, le Danemark et la Norvège. Quant aux Pays-Bas, ils sont à la quatrième position. Concernant les pays les moins heureux, les “cancres de la classe” sont l’Afghanistan, le Soudan du Sud et la République centrafricaine. La Somalie est 112ème, la Palestine 110 ème et le Vénézuela est classé 108ème.

“Il est où le bonheur , il est où, il est où ?” Il est aux abonnés absents, le bonheur, ou presque. Puisque, selon le “World Happiness Report 2019”, il avance à reculons de par le monde, cédant la place à la montée de la colère et de la tristesse, sentiments négatifs en nette hausse chez nous autres, les Terriens. Un classement bien pessimiste.

Larbi Alaoui