Classe moyenne au Maroc: les recommandations d’Ahmed R. Chami

Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami a souligné, ce mercredi à Rabat, la nécessité de définir de nouvelles normes pour la classe moyenne, afin de l’élargir et d’en renforcer la base.

Intervenant à l’ouverture du cinquième forum parlementaire sur la justice sociale à la Chambre des conseillers, organisé sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, sous le thème “L’élargissement de la classe moyenne: locomotive du développement durable et de la stabilité sociale”, Chami a relevé que le CESE a accordé une importance particulière à cette classe sociale, faisant de la nécessité de l’élargir et de la renforcer un axe horizontal de bon nombre de ses rapports et avis.

Chami a constaté que les travaux et les rapports du CESE lui ont permis d’identifier les contraintes rencontrées par la classe moyenne, mettant en relief la polarisation des services de base tels que l’éducation, la santé et le logement entre les secteurs public et privé, poussant la classe moyenne à choisir les services fournis par les établissements privés par soucis de qualité, chose qui lui engendre des coûts supplémentaires.

Selon Chami, ces contraintes concernent également la pression fiscale déséquilibrée et les carences des politiques publiques, qui ne prennent pas en compte les besoins de cette classe sociale et œuvrent dans la lutte contre la pauvreté, sans pour autant chercher à élargir la classe moyenne.

Le Conseil considère que, pour relever le défi du maintien et du renforcement de la classe moyenne, il est nécessaire de mettre en place une politique ciblée basée, principalement, sur le développement et l’amélioration de la qualité des services sociaux de base, la modernisation de la gestion des ressources humaines et le renforcement des compétences, a-t-il noté.

Il a indiqué que cette politique devrait se concentrer sur le soutien à l’entrepreneuriat au profit de la classe moyenne, tout en encourageant le climat des affaires, en plus d’équilibrer les charges fiscales en fonction du niveau de vie et de faire des centres ruraux des pôles de développement économique, afin de lutter contre la migrations et encourager l’émergence de la classe moyenne rurale.

De son côté, le président par intérim du parlement d’Amérique latine et des Caraïbes, José Serrano Ricardo a mis en relief l’intérêt qu’accorde le roi Mohammed VI aux questions de justice sociale au Maroc, considérant que l’initiative de ce forum “n’est pas étrange au contexte de réformes majeures engagées par le Royaume”.

Il a, également, estimé que la mise en place d’une commission pour l’élaboration d’un nouveau modèle de développement, s’inscrit dans un “processus de réconciliation économique et sociale majeure”, notant les vastes réformes que le Maroc a engagées dans le domaine des droits de l’Homme et la promotion des droits des femmes, entre autres.

Initié en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental et en collaboration avec les Fondations Westminster pour la démocratie et Konrad Adenauer, ce forum a pour objectif de contribuer à la réflexion sur les moyens de maintenir et d’élargir la classe moyenne.

Les travaux de ce forum portent sur quatre axes principaux, à savoir la place de la classe moyenne dans les agendas institutionnels internationaux et nationaux, les caractéristiques de cette catégorie, les déterminants et les paramètres de l’émergence d’une classe moyenne dans le monde rural et la promotion de la classe moyenne en tant que choix stratégique dans le nouveau modèle de développement.

M.S. (avec MAP)