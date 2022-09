Cité Mohammed VI Tanger Tech: une réunion de travail tenue vendredi

L’état d’avancement du projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech a été au centre d’une réunion de travail, tenue vendredi au siège de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Cette réunion, tenue entre le président du Conseil régional, Omar Moro, le directeur général adjoint du groupe chinois CCCC/CRBC, Shi Xiaobo, et le responsable commercial du groupe, Liu Qi, a été l’occasion d’examiner l’état d’avancement de ce projet d’envergure.

Selon un communiqué du conseil régional, M. Xiaobo a passé en revue les étapes de réalisation de ce projet important sur les plans administratif et juridique, ainsi que sur le terrain, soulignant l’avancement des opérations dédiées à attirer les investissements chinois dans la zone industrielle en cours de création à Ain Dalia, dans les environs de Tanger.

Pour sa part, M. Moro a exprimé sa ferme volonté de veiller à la réussite de ce projet d’investissement d’envergure, appelant la partie chinoise et la direction de la Société d’aménagement de Tanger Tech (SATT) à tenir des réunions régulières, pour s’arrêter sur l’état d’avancement du projet et résoudre toute contrainte pouvant entraver sa réalisation.

Il a affirmé que le Maroc mise énormément sur ce projet, en vue d’attirer les investissements et de créer des opportunités d’emploi.

A noter qu’une convention cadre a été signée, fin juillet à Rabat, pour la réalisation du projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech.

Cette convention a été signée entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de l’Equipement et de l’Eau, la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Conseil régional, la SATT, Bank of Africa, l’Agence spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) et les sociétés Beijing Zhonglu Urban Development Corporation, China Communications Construction Company LTD, China Road and Bridge Corporation LTD et CCCC Investment Company LTD.

Le projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech porte sur la réalisation d’une ville industrielle durable, intégrée et intelligente, ayant comme objectif d’insuffler une nouvelle dynamique dans les activités économiques du Royaume et de consolider son ancrage dans l’espace euro-méditerranéen.

Situé dans les Communes de Laaouma et de Sebt Azzinate dans la région Tanger Tétouan Al Hoceima, ce projet qui s’étend sur une superficie globale de 2.167 ha, comprendra une zone d’accélération industrielle (ZAI) d’une superficie globale de 947 ha.

Le projet englobe également une smart city avec une superficie globale de 1.220 hectares, qui comprendra des zones de services, des ensembles résidentiels, touristiques et de loisirs, ainsi que l’ensemble des infrastructures publiques nécessaires au bon fonctionnement de la ville.

SO