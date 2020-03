Cinq vols programmés “exceptionnellement” de l’aéroport de Tanger

Cinq vols ont été programmés exceptionnellement samedi de l’aéroport de Tanger Ibn Battouta afin de permettre aux voyageurs étrangers et aux Marocains résidant à l’étranger de se rendre à leurs pays de résidence.

L’aéroport international de Tanger Ibn Battouta a connu samedi un total de 10 vols internationaux, cinq en provenance et cinq à destination d’autres pays, a indiqué le chef du service d’exploitation aéroportuaire à l’aéroport, Abdelghani El Yaalaoui, notant que 5 vols supplémentaires de la compagnie aérienne Air Arabia ont été programmés, pour permettre aux voyageurs étrangers et les Marocains résidant à l’étranger de se rendre aux pays européens vers lesquels les vols ont été suspendus.

Cette mesure a été prise compte tenu de la décision du Royaume de suspendre l’ensemble des vols en provenance et à destination de nombre de pays européens, notamment l’Italie, l’Espagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Portugal, en raison de l’urgence mondiale visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP.

Le Maroc a pris une série de mesures dans le cadre des efforts visant à contenir le nouveau coronavirus et à lutter contre sa propagation, dont la suspension des vols en provenance et à destination de plusieurs pays, principalement européens, et ce jusqu’à nouvel ordre.