Cinéma en plein air à Casablanca: c’est pour bientôt !

Un nouveau concept se prépare à Casablanca: le Drive-In Festival, un cinéma en plein air sur un grand parking d’une capacité de 200 voitures. Là, les cinéphiles pourront s’installer et profiter des films et des différentes animations sur un écran géant, tout en dégustant les préparations des meilleurs restaurateurs de la place. Rencontre avec l’initiatrice de l’évènement qui aura lieu du 14 au 23 août : Siham Elfaydi. une ARTiviste qui promeut la culture en se réinventant dans l’évènementiel, secteur fortement touché par la crise.

D’où est venue l’idée de créer le Drive-In Festival ?

L’histoire a commencé après l’annulation du Festival gastronomique de Casablanca à J-2 de son ouverture, suite à la crise sanitaire de la Covid-19. Comme tous les acteurs du secteur de l’évènementiel et de la culture, mon agence a été gravement impactée par cette crise et je n’ai pas eu le choix que de m’adapter en créant un nouveau concept qui réinvente le secteur de l’évènementiel post-Covid-19. Un entrepreneur est celui qui sait rebondir et se réadapter et j’ai profité de cette période de confinement pour repenser le concept en respectant les normes sanitaires en vigueur et en alliant deux mondes qui m’ont toujours fascinée et passionnée : le cinéma et la gastronomie.

Quel est le principe de ce Festival ?

L’idée est d’offrir du 14 au 23 août, une expérience et une aventure unique aux amoureux de cinéma et de gastronomie tout en créant un univers spécial et adapté aux nouvelles mesures sanitaires de la Covid-19. Dans un parking de 10.000 m2, aménagés pour accueillir plus de 1.000 véhicules par jour sur une dizaine de jours, les Casablancais auront la possibilité, durant la journée, de découvrir les différentes spécialités préparées par les chefs et de profiter des nombreuses animations proposées en soirée notamment la projection sur un écran géant de 50 m2 d’une sélection de films emblématiques.

Pourquoi Casablanca ?

Je suis née et j’ai grandi à Casablanca. C’est une ville qui me tente et à laquelle je m’apparente et qui me ressemble. Elle est vibrante et plurielle toujours en avance par rapport à son temps. Passionnée de cinéma depuis mon enfance, le film «Casablanca» de Micheal Curtiz, m’a aussi beaucoup marquée. Ce film a fait de la ville éponyme un véritable mythe : l’association des mots Casablanca et cinéma engendre généralement dans la mémoire collective le souvenir des images en noir et blanc de ce film emblématique. J’ai voulu donc concevoir un événement qui sera à l’image de la ville et son «lifestyle» et qui rendra hommage à Casablanca et son film pour marquer la fin d’une longue période de confinement qui symbolisera la renaissance libératoire de notre chère ville. Je tiens à remercier ainsi Casa Events et Animation qui nous soutient sur cet événement. .

Concrètement, comment les festivaliers profiteront des plats sans se déplacer ?

12 stations culinaires proposeront des spécialités différentes toute la journée. Les festivaliers passent commande sans quitter leurs voitures, soit via le circuit drive pour faire le tour des restaurateurs, soit à travers l’application mobile dédiée à cet effet. Les festivaliers se font livrer leurs commandes directement dans leurs voitures, dans un respect total des distanciations sociales. Les menus (en option) et les billets du festival sont en vente sur l’application spécialement créée pour le festival et sont également disponibles à l’entrée de l’espace dédié. Les tickets sont individuels et nominatifs et donnent droit à une seule entrée, un emplacement et une consommation.

Pensez-vous que les festivaliers seront au rendez-vous ?

Je les invite à venir vivre, à la Corniche de Casablanca, une expérience qui sort de l’ordinaire . Mais je les invite surtout à venir en aide à un secteur très touché par la crise économique engendrée par la Covid-19, notamment la restauration et la culture. Je les invite à soutenir l’économie locale et encourager les jeunes entrepreneurs et les initiatives culturelles innovantes. Nous leur promettons une expérience originale.

Jihane Bougrine (Source: Les Inspirations ÉCO)