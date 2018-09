Cigarettes de contrebande: ce que dit l’enquête de la Douane

La douane marocaine est en guerre contre la contrebande de cigarettes. L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) vient de dévoiler les conclusions de la cinquième enquête sur la prévalence des cigarettes de contrebande au titre de l’année 2018 pour l’estimation du taux de pénétration des cigarettes de contrebande sur le marché marocain.

Ainsi, on apprend que le taux pondéré de la prévalence des cigarettes de contrebande enregistré en 2018 a été de 3,73% contre 5,64% en 2017 et 7,46% en 2016 et 12,48% en 2015.

Cette tendance baissière depuis 2015 des taux de la prévalence des cigarettes de contrebande est due aux efforts inlassables des agents des douanes dans la lutte contre les manœuvres des réseaux de la contrebande de cigarettes, mais aussi aux efforts déployés par les autres intervenants nationaux, indique l’ADII. Et d’ajouter que ceci est aussi légitimé par les volumes de saisie des cigarettes de contrebande réalisées qui ont atteint à fin juillet 2018 un volume de plus de 17 millions de cigarettes contre 11 millions pour toute l’année 2017.

L’ADII précise que cette enquête a été menée par un cabinet d’études suivant une méthodologie validée avec les opérateurs autorisés pour la distribution des tabacs manufacturés, notamment la Société Marocaine des Tabacs (SMT), Japon Tobacco International (JTI), Philip Morris International (PMI) et British American Tobacco Maroc (BAT).

L’enquête a été supervisée durant toutes les phases de son déroulement par les services des douanes et s’est étalée sur une période couvrant les mois d’avril et mai 2018, poursuit-on.

L’ADII note enfin que l’enquête a couvert 40 préfectures et provinces et a concerné les zones urbaines et rurales, les centres villes, anciennes médinas, quartiers populaires, quartiers résidentiels, quartiers de standing intermédiaires, quartiers industriels et quartiers périphériques.

S.L.