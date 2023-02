Chutes de neige: fermeture de la route menant à l’Oukaimeden (PHOTOS)

La route menant à l’Oukaimeden a été fermée à la circulation, à cause des chutes de neige que la région a connues ces derniers jours, a appris Le Site info de sources locales concordantes.

Ces dernières ont également souligné que les éléments de la Gendarmerie royale se sont mobilisés pour effectuer l’opération de déneigement, sur instructions du gouverneur de la province d’Al Haouz.

A noter que la circulation a été interrompue, vendredi 17 février, sur plusieurs axes routiers nationaux et régionaux, ainsi que ceux des provinces du sud-est du Royaume, a cause des récentes fortes précipitations et des chutes de neige.

L.A.