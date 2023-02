Chutes de neige à Ouarzazate: une femme enceinte transférée par hélicoptère vers l’hôpital

Par LeSiteinfo avec MAP

Une femme enceinte qui était sur le point d’accoucher a été transférée par hélicoptère dimanche du douar d’Aoudid (Commune de Tidli), bloqué par la neige, vers l’hôpital provincial Sidi Hsain Benaceur à Ouarzazate, indique le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Dès son arrivée à l’aéroport de Ouarzazate à bord d’un hélicoptère des Forces Armées Royales (FAR), la femme enceinte a été évacuée vers un bloc opératoire de l’hôpital provincial Sidi Hsain Benaceur dans une ambulance équipée de tous les moyens nécessaires, d’après la même source.

La délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Ouarzazate a mobilisé ses moyens humains et logistiques pour intervenir dans les zones affectées par la vague de froid et les chutes de neige actuelles et prendre en charge les cas urgents touchés par cette situation, conformément aux Hautes Instructions Royales, souligne le ministère.

Des équipes médicales du ministère de la Santé et de la Protection sociale assurent, en coordination avec les services du ministère de l’Intérieur, des FAR, de la Gendarmerie Royale et de la Sûreté Nationale, les services médicaux au profit de la population touchée par la vague de froid, notamment dans les zones montagneuses.

L’ensemble des équipements médicaux et des médicaments nécessaires à la prise en charge des personnes touchées par ces intempéries sont disponibles, a conclu le ministère.

