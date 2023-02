Chutes de neige à Ouarzazate: fermeture de plusieurs écoles

Plusieurs écoles ont fermé dans la province d’Ouarzazate à cause des mauvaises conditions météorologiques.

Dans une déclaration à Le Site info, Ismail Mahabra, le responsable communication de l’académie régionale d’éducation et de formation à Daraâ-Tafilalet, a indiqué que les chutes de neige ont fermé plusieurs routes, poussant ainsi plusieurs établissements scolaires à suspendre leurs cours.

«Le 17 février, 80 écoles ont fermé, 37 établissements ont fermé le lendemain et 23 autres ont fermé lundi à cause des mauvaises conditions météorologiques. Toutes les provisions nécessaires ont été fournies aux internats dans les collèges et les lycées. Les enseignants et les élèves ne risquent rien», rassure le responsable.

Mahabra a également loué les efforts des autorités qui ont réussi à désenclaver plusieurs douars isolés par les fortes chutes de neige qui se sont abattues sur la région.

H.M.