Chutes de neige à Midelt: les autorités se mobilisent

Les autorités provinciales de Midelt ont adopté une série de mesures proactives et préventives dans le but de faire face aux éventuels effets des chutes de neige attenues, notamment sur la population des zones montagneuses et enclavées de cette province.

Suite au bulletin d’alerte de niveau orange émis jeudi par la Direction Générale de la Météorologie (DGM) concernant plusieurs provinces du Royaume dont celle de Midelt, les autorités provinciales ont mobilisé l’ensemble des moyens humains et logistiques nécessaires en cas d’éventuelles interventions sur le terrain.

Les plans d’action exposés durant les réunions du Comité provincial de veille de Midelt ont été activés afin de permettre aux services compétents d’agir avec efficacité, en cas de besoin, dans les zones affectées par les chutes de neige.

Dans le même cadre, les populations des zones à risque ont été appelées à faire preuve de prudence et de vigilance face à cette situation, afin éviter les dangers potentiels.

Dans ce cadre, et en application des recommandations du Comité provincial de veille, les autorités locales ont procédé au transfert des femmes enceintes vivant dans les douras et ksours difficiles d’accès, situés dans les zones montagneuses de la province, vers plusieurs Maisons de la maternité dans les centres des communes concernées.

L’objectif de cette initiative est de rapprocher les services de santé de ces femmes enceintes et de leur permettre d’accoucher dans de bonnes conditions.

Plusieurs femmes enceintes ont été ainsi évacuées vers les Maisons de la maternité des communes de Tounfite, d’Imilchil et de Gourrama pour éviter les dangers que représenteraient pour elles les coupures de la circulation pouvant être provoquées par les chutes de neige attendues.

De fortes rafales de vent, de fortes pluies parfois orageuses et des chutes de neige au-delà de 1.200 m sont attendues de jeudi à vendredi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé jeudi la Direction générale de la météorologie.

Des chutes de neige au-delà de 1.200m de 15 à 40 cm sont attendues vendredi dans les provinces d’Ifrane, Béni Mellal, Azilal, Khénifra, Al Haouz, Ouarzazate, Boulemane et Midelt.

