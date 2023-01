Chutes de neige à Azilal: à la recherche du bois de chauffage (PHOTOS)

Azilal et sa région ont connu d’abondantes chutes de neige. Ce qui préoccupe énormément la population à cause de la revue en hausse du prix du bois de chauffage, due essentiellement à l’augmentation de celui des hydrocarbures.

Cette situation n’est pas nouvelle pour les montagnards car, à chaque fois que le mercure est en baisse et que la neige tombe, commence alors la recherche du bois de chauffage et celle pour la population de subvenir aux besoins quotidiens des siens. Sinon, l’isolement menace et empêche, ainsi, toute relation extérieure avec le monde environnant.

A ce propos, dans une déclaration à Le Site info, Mohamed Sanhaji, originaire de la commune rurale d’Aït Bou Oulli, province d’Azilal, a affirmé que la vague de froid qui a frappé la région, ces derniers jours, est très forte; Et par conséquent, la population se retrouve seule à confronter cette situation de chutes de neige et à pouvoir se procurer ses besoins en produits de première nécessité, a déploré notre interlocuteur.

Celui-ci a aussi souligné que les habitants de sa commune subissent les mêmes difficultés durant la saison hivernale et qu’ils sont dans la nécessaire obligation de s’adapter à ces conditions climatiques auxquelles ils sont confrontés chaque année que Dieu fait.

