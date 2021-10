Chtouka-Aït Baha: l’incendie de « l’oasis de Targa » totalement maîtrisé

L’incendie qui s’est déclaré, jeudi soir, dans l’oasis de Targa située au niveau de la province de Chtouka-Ait Baha a été totalement maîtrisé, apprend-on auprès des autorités locales.

Aussitôt informées, les autorités locales, les éléments des Eaux et forêts, de la Protection civile, des Forces auxiliaires et de la Gendarmerie royale se sont immédiatement dépêchés sur les lieux, pour évacuer environ 70 habitants de la région et circonscrire le feu.

Un nombre important de ressources logistiques et humaines a été mobilisé afin de maitriser les flammes et venir à bout du feu.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie qui a ravagé près de 11 hectares d’amandiers et arganiers de cette oasis, qui s’étend sur une superficie de 70 hectares.

J.Z.