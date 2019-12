Chtouka-Aït Baha: Il poignarde six personnes, dont son père et sa tante

La scène s’est déroulée ce lundi après-midi dans la commune d’Aït Amira, relevant de la province de Chtouka-Aït Baha. Pris d’une crise d’hystérie et sous l’emprise de la drogue, un jeune homme âgé de 24 ans a agressé six personnes à l’arme blanche sur la voie publique.

Des témoins oculaires ont indiqué à Le Site Info que le mis en cause, surnommé “Nanivel”, a asséné des coups de couteau à quatre femmes et deux hommes. Parmi ces derniers figurent son père et sa tante paternelle, précise-t-on.

Les blessés ont été transportés aux urgences de l’hôpital provincial pour recevoir les soins nécessaires, indique-t-on.

Par ailleurs, le suspect a été interpellé et conduit au poste de la gendarmerie royale, conclut-on.

Y.K.