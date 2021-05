Chtouka-Aït Baha: décès d’un Sénégalais dans des circonstances mystérieuses

Samedi dernier, le corps sans vie d’un jeune homme a été retrouvé pendu dans une ferme abandonnée dans la commune d’Ait Amira, dans la province de Chtouka-Aït Baha.

Selon une source locale, le défunt est de nationalité sénégalaise, et travaillait comme ouvrier dans l’un des domaines agricoles de la région. La même source ajoute qu’il est probable que la victime se soit suicidée.

Aussitôt informés du drame, les autorités locales, les services de la Gendarmerie royale et de la Protection civile se sont rendus sur les lieux et ont ouvert une enquête afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.

La dépouille du défunt a été transférée à la morgue pour autopsie, en vue de déterminer les causes exactes du décès du jeune ressortissant sénégalais.

S.G.