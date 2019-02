Christian Dior organise son premier défilé au Maroc 

La prestigieuse maison de couture française Christian Dior va organiser, pour la première fois de son histoire, un défilé au Maroc en avril prochain.

«Après s’être offert le Palais de Blenheim, en Angleterre (2016), le désert de Calabasas, en Californie (2017) et les manèges de Chantilly (2018) en France, la maison Dior a opté pour une destination plus ensoleillée pour l’organisation de son prochain défilé croisière”, rapportent vendredi des médias français.

C’est ainsi que la célèbre maison parisienne prendra ses quartiers sous le soleil de Marrakech pour présenter, le 29 avril prochain, sa prochaine collection « Croisière 2020 », dans « un lieu encore tenu secret », indiquent les mêmes sources en soulignant que « c’est la première fois que la maison française organise un show d’une telle envergure au Maroc ».

Cette annonce complète le calendrier des collections croisières. Prada et Louis Vuitton ont déjà annoncé que leur défilé Croisière sera organisé à New York cette année, les 2 et 8 mai, respectivement. Chanel présentera sa collection dans l’enceinte du Grand Palais à Paris, le 3 mai, tandis que Max Mara posera ses valises à Berlin, le 3 juin. Seul Gucci n’a pas encore annoncé le lieu et la date de son défilé.

Organisés par les grandes maisons, les défilés “Croisière”, considérés comme de véritables événements autant stylistiques que médiatiques, sont aussi courus que les traditionnelles fashion weeks, par la presse, les clients et les acheteurs internationaux.

S.L. (avec MAP)