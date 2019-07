Choumicha, Sitail et Moutawakel répondent à Adil El Omari

L’affaire Adil El Omari continue de faire des remous. Cette fois-ci, c’est au tour du trio Choumicha, Samira Sitail et Nawal Moutawakel de réagir aux propos misogynes de l’animateur de Radio Mars.

En effet,c’est la réponse de trois magnifiques bergères au berger misogyne, provocateur et rustre berger fait animateur. Choumicha, a publié une photo d’elle avec Samira Sitail et Nawael Moutawakel en train de préparer un barbecue. En légende, la très célèbre Choumicha qui présente des émissions culinaires, a écrit: “Pour digérer l’élimination des Lions de l’Atlas et comme on n’est bonnes qu’à faire la cuisine, eh bien, me voilà aux fourneaux avec mes amies Nawal El Moutawakel et Samira Sitail”. Un message qui a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux.

L’internationale marocaine Ibtissam Bouharat a également réagi à cette polémique en publiant une vidéo adressée à El Omari. “On va programmer un match avec mon équipe 100% féminine et on jouera contre l’équipe de Radio Mars. Cela prouve que le foot est universel. Toutefois, Le perdant devrait préparer une recette de Choumicha”, a-t-elle affirmé ironiquement

Rappelons que réagissant au message d’une auditrice, dans le cadre de son émission “Oulama de Mars” (Les experts de Mars), El Omari l’avait sèchement invité à aller “s’occuper de la cuisine” et à “suivre Choumicha” (en référence aux émissions culinaires). Et “Monsieur foot” a poursuivi: “Laisse le football pour ceux qui s’y connaissent, le Maroc n’a pas besoin de ton soutien”. La vidéo a provoqué un tollé sur la Toile et indigné les internautes. La HACA pourrait d’ailleurs sanctionner Radio Maroc à cause déclarations d’El Omari, même si ce dernier à présenté ses plates excuses aux femmes et n’a été sanctionné de que trois petits jours.

Sanction que tous trouvent insuffisante! Certains vont même jusqu’à demander qu’il soit privé d’antenne et qu’il trouve une autre profession que celle qu’il souille chaque jour avec ses diarrhées verbales insultantes, sexistes et misogynes.

A.K.A.