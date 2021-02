Choumicha publie une photo avec son défunt père et émeut la Toile

Le père de Choumicha Chafai est décédé mardi 9 février. Et une semaine après ces tristes circonstances, l’animatrice célèbre de l’émission de la chaîne de Ain Sebâa, « Ch’hiwates Choumicha », a publié une photo émouvante en compagnie de son défunt père.

Sur ce cliché, on voit notre Choumicha nationale embrassant respectueusement et filialement la main de son père. La forte émotion qui se dégage de cette photo n’a pas échappé aux fans et followers de la présentatrice qui ont saisi cette occasion pour lui réitérer leurs sincères condoléances.

De même que Choumicha a écrit un commentaire, sur sa page officielle Facebook, accompagnant la photo. Elle y prie le Bon Dieu d’avoir son Feu père en Sa Sainte miséricorde et L’implore de lui accorde Sa clémence et Son Pardon.

A.T.