Chorouk Chelouati a subi une chirurgie esthétique (PHOTO)

L’actrice marocaine, femme d’affaires et mannequin, Chorouk Chelouati, a subi une opération esthétique au niveau du nez, ce qui est appelé « une rhinoplastie » dans le jargon médical, faite en Turquie par Dr Selim Turan.

Dans un entretien accordé au magazine « Ralia », la Miss Arab World, en 2014, et Miss Universal Peace and Humanity Pageant, en 2015, a exprimé son bonheur d’avoir décidé de franchir ce pas auquel elle a mis longtemps à y réfléchir avant de prendre sa décision finale. « Cela fait deux ans que je pense à cela. J’ai cherché pour trouver le meilleur praticien et j’ai enfin opté pour Dr Selim Turan ».

Par ailleurs, l’ex-Miss Arab World s’est récemment rendue à Bruxelles pour assister à la consécration de Miss Monde 2022, lors d’une grande cérémonie à laquelle ont assisté de très nombreuses célébrités et dont l’animation a été confiée au journaliste marocain Rachid Allali.

Et Chorouk Chelouati a partagé avec ses fans et followers, via son compte Instagram », les instants de l’hommage qui lui a été rendu, avec le commentaire suivant: « Je suis très fière de cet hommage de Miss Monde 2022, fruit d’un travail sérieux et responsable qui m’incitera à présenter le meilleur de ce que je peux offrir »

L.A..