« Chkoune ana »: né dans un corps de femme, il raconte son calvaire (VIDEO)

Dans ce troisième épisode de « Chkoune ana » (Qui suis-je?), vous avez rendez-vous avec un invité à la recherche de son être et qui refuse le milieu que la société et la famille lui ont imposé.

Né dans un corps féminin, plutôt prisonnier de ce corps qu’il considère comme intrus, étranger et ne pas être le sien, notre invité a dû y vivre contre son plein gré pendant de longues années, avant de parvenir à rectifier le tir comme il le ressent au tréfonds de son être et de son âme: l’appartenance à la gent masculine.

Et cet épisode de « Chkoune ana » relate l’exclusion et le rejet amers, vécus de la part de la famille et des proches, à cause de ce dilemme sur le genre. Ainsi que les souffrances endurées, dues à ce désamour familial.

D’autres détails sont racontées sur ce long et pénible périple entre les deux sexes, féminin et masculin, dans le présent épisode de « Chkoune ana ».

L.A.