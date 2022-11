Chirurgie esthétique: une styliste marocaine défigurée (VIDEO)

La styliste marocaine Sanaa Kadioui, plus connue sous le nom de « Sanaa Chic Shop », a exprimé sa profonde tristesse et désarroi à cause du résultat catastrophique de l’opération esthétique qu’elle a subie au niveau du visage.

Via son compte officiel sur le réseau social Instagram, la styliste a partagé avec ses fans et followers sa mauvaise expérience de la technique faite « Texas Face » (ndlr, appelée aussi « Contouring du visage », terme désignant une nouvelle tendance en médecine et chirurgie esthétique et consistant en injections d’acide hyaluronique, ou autres, pour étendre la peau du visage).

Sanaa Kadioui a tenu à alerter sur les dangers encourus à cause de cette technique et ce, après avoir malheureusement constaté un gonflement au niveau de son visage. Elle a également exprimé son grand regret d’avoir eu recours au « Texas Face » en soulignant: « Ceci est une leçon divine! Jamais plus je ne ferai une chose qui aura des répercussions sur ma santé! ».

Cet aveu et ce regret ont fait interagir les fans et followers de « Sanaa Chi Shop » qui lui ont exprimé leur soutien

et leur admiration pour sa beauté naturelle, sans nul besoin d’opérations de chirurgie esthétique.

L.A.