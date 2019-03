Chiisme: deux Pakistanais interpellés à Marrakech

La police de Marrakech a interpellé vendredi 15 mars deux ressortissants pakistanais en flagrant délit de distribution de tracts incitant au chiisme.

Selon Al Massae, les mis en cause, un homme et une femme âgés respectivement de 26 et 23 ans, distribuaient leurs brochures près de la célèbre mosquée d’Al Koutoubia, profitant de la sortie des fidèles après la prière du vendredi.

L’un d’eux, après avoir constaté le contenu des tracts, a immédiatement alerté les autorités qui se sont rendues sur les lieux et ont interpellé les deux Pakistanais.

S.L.